(ANSA) – ROMA, 6 SET – L’Italia Under 21 ha battuto 4-0 (1-0) la Moldavia in una partita amichevole giocata a Catania questa sera in vista delle qualificazioni ai campionati Europei. In gol Scamacca (33′), Frattesi (52′ e 62′) e Tumminello (69′).