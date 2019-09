(ANSA) – WASHINGTON, 7 SET – John Bolton e Mike Pompeo, le due figure dell’amministrazione Trump leader sul fronte della politica estera e della sicurezza nazionale, sono ai ferri corti. Secondo il racconto di alcune fonti raccolte dalla Cnn i due non si parlerebbero da settimane e le loro divergenze spazierebbero dall’Iran alla Corea del Nord passando per il Venezuela. E se il presidente Donald Trump per molto tempo ha assecondato il suo consigliere per la sicurezza nazionale, un vero e proprio falco, ora mostrerebbe sempre più insofferenza verso l’interventismo di Bolton, sempre più in contrasto con la linea isolazionista del tycoon. Rapporti tesi all’interno della Casa Bianca anche tra Bolton e il capo di gabinetto Mick Mulvaney, che avrebbe affiancato al presidente un assistente proprio per le questioni di sicurezza nazionale, per non passare da Bolton.(ANSA).