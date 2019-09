(ANSA) – ROMA, 7 SET – “Non ho nulla da rimproverarmi, ora non mi pongo limiti”: è un Matteo Berrettini in gran forma e pronto per affrontare le sfide del futuro quello che lascia gli Us Open dopo essere stato a un passo dalla finale. Battuto dal fuoriclasse spagnolo Rafa Nadal, il giovane tennista romano ha sfiorato l’impresa, ma ha dovuto alla fine arrendersi alla classe del maiorchino, del quale ha incassato però i complimenti. “Oggi -ha detto Berrettini- ho dimostrato di essere pronto per questi palcoscenici. Sono entrato a testa alta anche se il braccio tremava. Ho sempre provato a farmi avanti e a dimostrare che in campo c’era un giocatore. Questa non era una cosa scontata alla vigilia perché poteva accadere quello che avevo vissuto a Wimbledon. Non è successo, vuol dire che ho imparato dalle esperienze passate . Mi fa piacere che Rafa, Federer e Djokovic parlino bene di me. Sto lavorando tanto, non dico per raggiungere i loro livelli perché forse sono inarrivabili, però mi fa piacere condividerci il campo”.