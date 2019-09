(ANSA) – ROMA, 7 SET – Si sono aggravate le condizioni di Juan Manuel Correa, il pilota americano di F2 coinvolto nell’incidente sul circuito di Spa in Belgio sabato 31 agosto, nel quale ha perso la vita il pilota francese Antoine Hubert. Il giovane è attualmente ricoverato in un centro medico specializzato di Londra e si trova in una situazione di coma indotto, come ha reso noto la famiglia e “le sue condizioni sono critiche ma stabili”. “Col passare del tempo, fanno sapere i familiari- sono comparse nuove complicazioni a seguito del forte impatto che ha subito sabato in Belgio. Al suo arrivo a Londra, a Juan Manuel è stata diagnosticata una sindrome di stress respiratorio acuto considerata comune in incidenti come questo. Sfortunatamente, questa lesione ha provocato in Juan Manuel una insufficienza respiratoria acuta e ora è in un’unità di terapia intensiva specializzata in lesioni respiratorie. In questo momento è in stato di incoscienza indotta e sotto il supporto dell’ECMO. Le sue condizioni sono critiche ma stabili”.