(ANSA) – UDINE, 7 SET – Lo sportello bancomat di un ufficio postale in centro a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, è stato assaltato nella notte da quattro uomini a volto coperto che hanno esploso anche alcuni colpi di kalashnikov. Dallo sportello sono stati sottratti circa 30 mila euro in contanti. Erano le 3 quando la banda ha fatto saltare il postamat utilizzando dell’esplosivo. Uno dei malviventi, che nell’azione faceva da palo, ha anche aperto il fuoco contro l’auto di una guardia giurata che in quel momento stava transitando in zona casualmente durante il proprio giro di controllo. Uno dei colpi ha infranto il cristallo anteriore lato passeggero. L’altro è finito contro la vetrina di una pizzeria a 150 metri di distanza. La guardia giurata è scesa dall’auto e ha risposto al fuoco esplodendo tre colpi di pistola. I banditi sono quindi scappati a bordo di un’Audi scura con il denaro che sono riusciti a rubare dallo sportello. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri. (ANSA).