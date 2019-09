(ANSA) – ROMA, 7 SET – Show in campo e pari finale tra Brasile e Colombia. E’ finita 2-2 l’amichevole giocata a Miami, con Muriel e Zapata tra i protagonisti: i due giocatori dell’Atalanta si sono messi in luce contro la nazionale verdeoro, il primo segnando la doppietta decisiva per i colombiani. Ma dopo mesi tormentati è stata anche la partita di Neymar che è tornato a prendersi il Brasile con gol e assist. Un pari che non ha lasciato scontenti gli oltre 65mila spettatori dell’Hard Rock Stadium: la Selecao passa in vantaggio al 19′, con il colpo di testa vincente di Casemiro, poi si scatena Muriel. Al 25′ arriva il pari su rigore, che lo stesso giocatore dell’Atalanta si è procurato. E poi il raddoppio al 34′. Il Brasile trova di nuovo il gol in avvio di ripresa grazie a una bella azione conclusa da Neymar su assist di Dani Alves.