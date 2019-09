(ANSA) – MONZA, 07 SET – Sebastian Vettel sfreccia sotto il sole nella terze prove libere del Gran Premio di Monza e fa ben sperare per le qualifiche del pomeriggio. Il pilota tedesco della Ferrari, dopo la doppietta ieri di Leclerc, fa segnare infatti il tempo più veloce (1’20.294), davanti a Verstappen (Red Bull, +0.032′). Bottas (Mercedes, +0.109) e il compagno di Rossa Leclerc fanno segnare lo stesso identico tempo al millesimo. Più staccato il leader del mondiale, Lewis Hamilton, sesto a 3 decimi: l’inglese ha commesso un errore nel suo giro lanciato. Tutti i piloti hanno perso una decina di minuti ad inizio sessione: la pit lane infatti è rimasta chiusa per lo spaventoso incidente alla Parabolica di Alex Pironi in Gp3.