(ANSA) – FIRENZE, 7 SET – Il transito di un nucleo di aria fredda in quota determinerà, per domenica 8 settembre, condizioni di instabilità che provocheranno un peggioramento della situazione meteo, che interesserà le zone settentrionali della Toscana. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per la giornata di domani, quando potranno verificarsi rovesci e temporali, anche forti, che potranno avere maggiore frequenza e intensità nelle zone di nord-ovest, sia nell’interno che lungo la costa e sulle isole. I mari, si spiega ancora, saranno molto mossi fino ad agitati a nord dell’Elba e, dal tardo pomeriggio, potranno verificarsi anche mareggiate.(ANSA).