(ANSA) – BRUXELLES, 7 SET – “Il principe Amedeo e la principessa Elisabetta hanno la grande gioia di annunciare la nascita di un figlio, nato il 6 settembre 2019 alle 21.05 all’ospedale Saint-Pierre di Bruxelles. Il bambino pesa 3,3 chili e misura 50 cm. Madre e figlio stanno bene”. Lo annuncia il palazzo reale belga in un tweet. Il principe Amedeo e la moglie, che vivono in Svizzera, hanno un’altra figlia, Ana Astrid, nata nel maggio del 2016. Il principe è il sesto in linea di successione al trono del Belgio dopo i figli del re Filippo e della regina Matilde.