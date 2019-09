(ANSA) – BOLOGNA, 7 SET – “Lei non sapeva vivere il vero amore, lei sarà la mia donna”, “quella vita che volevo fare con lei qui la faremo in paradiso!” e anche “merita la morte? Bruciata! Io ho fatto questo”. Sono alcune delle frasi, finite agli atti, pronunciate in video e note vocali da M’hamed Chameck, 42enne accusato dell’omicidio dell’ex compagna Atika Gharib, di 32 anni. Parole, rivolte a una delle sorelle della vittima e trascritte dai Carabinieri, che insieme ad altri elementi hanno portato all’emissione del decreto di fermo da parte della Procura di Bologna. Il corpo carbonizzato di Atika Gharib è stato trovato martedì in un casolare abbandonato a Castello d’Argile, nel Bolognese. Secondo gli investigatori la 32enne, come testimoniano le immagini delle telecamere di sorveglianza, ha raggiunto il casolare in auto insieme a Chamekh. All’interno è stata rinvenuta anche una tanica di liquido infiammabile. Il fermo è stato convalidato ieri dal Gip del Tribunale di Imperia che per l’uomo, fermato dalla Polfer a Ventimiglia, ha disposto anche la custodia cautelare in carcere. Della donna i familiari avevano perso le tracce lunedì quando aveva lasciato la sua abitazione a Ferrara per recarsi al Consolato del Marocco a Bologna. (ANSA).