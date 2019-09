(ANSA) – ORISTANO, 7 SET – Un incendio, di natura quasi certamente dolosa, ha distrutto l’auto del vice sindaco di Ardauli (Oristano), Marco Deiana, e gravemente danneggiato quella della moglie. Le fiamme sono divampate poco prima dell’alba all’interno del garage in cui erano parcheggiate le due auto. Il rogo ha provocato danni ingenti anche all’abitazione della famiglia Deiana, che sta proprio sopra il garage. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i locali interessati dall’incendio. Sull’ennesimo atto ai danni di amministratori locali in Sardegna indagano le forze dell’ordine.