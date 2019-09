(ANSA) – MOSCA, 7 SET – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito il maxi scambio di prigionieri di oggi tra Mosca e Kiev “un primo passo verso la ripresa del dialogo” tra l’Ucraina e la Russia e verso “la fine della guerra” nel Donbass. Il capo di Stato ucraino ha rilasciato questa dichiarazione dopo aver incontrato in aeroporto a Kiev le persone liberate dalla Russia. Lo riportano le agenzie. Per Angela Merkel, lo scambio di prigionieri è un “segnale di speranza”. La cancelliera tedesca si è detta inoltre “felice per i marinai ucraini e Oleg Sentsov che possono finalmente tornare a casa”.