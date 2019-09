(ANSA) – MONZA, 7 SET – “La pole è sempre un bellissimo risultato, specialmente qui a Monza, ma le cose non sono andate come avevamo previsto”. E’ agrodolce il commento di Mattia Binotto, dopo la pole position ottenuta da Leclerc nel caotico finale del Q3. “E’ un peccato per Vettel – aggiunge, a Sky, il team principal della Ferrari -, oggi era molto veloce e poteva fare una bella qualifica. Trovarsi solo quarto non era quello che sparava, capisco la sua frustrazione e cercheremo di capire con lui cosa potevamo fare di diverso. Queste, però, non sono situazioni prevedibili”. Binotto resta comunque fiducioso per la gara: “I nostri piani non si complicano. Sarà una gara lunga, molto combattuta. Partiamo primi e quarti, possiamo farcela. Ci sono diversi punti per il sorpasso e non dimentichiamoci i pit stop ma la partenza sarà la chiave”.