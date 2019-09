(ANSA) – ROMA, 7 SET – Doveva essere il ritorno dei gilet gialli dopo le vacanze estive, come aveva annunciato lo stesso variegato movimento anti-Macron sui social network, ma le manifestazioni di oggi hanno attirato poche migliaia di persone e a Rouen e a Montpellier sono presto degenerate in scontri con la polizia. A Parigi invece le forze dell’ordine hanno disperso “un tentativo di raduno” di manifestanti sugli Champs Elysées, off limits dopo le devastazioni dei mesi scorsi. Lo riferiscono i media francesi. A Rouen, in Normandia, “i manifestanti hanno lanciato oggetti verso la polizia” che ha risposto con gas lacrimogeni, ha fatto sapere la prefettura precisando che ci sono stati due identificati e 21 verbali per “atti contro le forze dell’ordine”. A Montpellier, nel sud della Francia, i manifestanti erano circa 1500 secondo la prefettura, 3000 per gli organizzatori. Anche qui si sono verificati incidenti con lancio di oggetti e lacrimogeni. Due persone sono state identificate.