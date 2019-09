(ANSA) – ROMA, 7 SET – Il day after della sconfitta contro la Spagna, che ha eliminato l’Italia dalla corsa ai quarti di finale della FIBA World Cup 2019, è già vigilia. Gli azzurri, domani alle 10.30 italiane chiuderanno la rassegna iridata sfidando il Portorico, formazione anch’essa già eliminata dopo la sconfitta di contro la Serbia. Onorare il Mondiale e soprattutto la maglia è l’obiettivo primario dei ragazzi di coach Sacchetti, che nel pomeriggio cinese si sono ritrovati in palestra proprio per preparare la partita contro i centroamericani. Nelle dichiarazioni del post Spagna, oltre alla naturale amarezza per l’esito del match perso contro gli iberici, CT e squadra hanno sottolineato come sia volontà del gruppo chiudere nella maniera migliore possibile l’avventura cinese. “Siamo dispiaciuti per la sconfitta di ieri ma – afferma il Ct Meo Sacchetti – allo stesso tempo siamo concentrati sull’ultima partita”.