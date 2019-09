(ANSA) – MONZA, 07 SET – Toto Wolff considera ”indegno” lo spettacolo andato in scena nel Q3 del Gran Premio di Monza. Il team principal della Mercedes è apparso davvero inviperito per la ‘melina’ finale e per la bandiera presa da 8 piloti su 10: ”Avevate mai visto una cosa del genere? Nemmeno. Una cosa del genere non era degna nemmeno di una Formula Junior, figurarsi in Formula 1. Il problema era che tutti cercavano di avere la scia buona ed è diventato un gioco di nervi a chi usciva per primo. Poi qualcuno è uscito per primo ma solo per ridurre ancora di più la velocità, passando attraverso la chicane fuori pista. Era come un gruppo di ragazzini e tutti sono sembrati degli idioti”.