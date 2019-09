(ANSA) – ROMA, 7 SET – In Premier League è saltata la prima panchina. Il Watford ha infatti licenziato l’allenatore navarro Javi Gracia, dopo che la squadra ha ottenuto la miseria di un solo punto in quattro giornate (tre sconfitte e un pareggio), con 2 gol fatti e 8 subiti. Gracia era arrivato in Inghilterra nel gennaio 2018, dopo avere allenato in Russia il Rubin Kazan.