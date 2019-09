(ANSA) – ROMA, 7 SET – Sarà Turchia-Serbia la finale degli Europei di pallavolo femminili. La Nazionale turca ha infatti battuto 3-1 (25-17, 25-16, 14-25, 25-18) la Polonia che a sua volta affronterà l’Italia nella finale per il terzo posto: alle ore 16 italiane con diretta tv su Rai 2 e in streaming su DAZN. Per Italia e Polonia si tratterà della seconda sfida nell’Europeo 2019: a Lodz nella fase a gironi le azzurre persero 3-2 (14-25, 25-19, 25-13, 21-25). 69 sono i precedenti tra Italia e Polonia, con un bilancio di 33 vittorie e 36 sconfitte per le azzurre.