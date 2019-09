(ANSA) – ROMA, 7 SET – Spettacolo e gol nello stadio Rajko Mitic a Belgrado fra la Serbia e il Portogallo. I campioni d’Europa si sono imposti alla fine per 4-2, dopo avere rischiato anche la sconfitta nel match di qualificazione a Euro 2020 valido per il Girone B. Ha aperto le marcature Carvalho al 42′ e Guedes ha raddoppiato al 13′ della ripresa; Milenkovic ha accorciato le distanze al 23′ e Cristiano Ronaldo ha firmato il 3-1 per i lusitani al 35′. Infine Mitrovic ha riavvicinato la squadra di Ljubisa Tumbakovic, che si è però definitivamente arresa al 4-2 di Bernardo Silva (41′). Nella classifica del girone il Portogallo è secondo con 5 punti in 3 partite, la Serbia è a 4 lunghezze, ma in 4 match. Guida l’Ucraina con 13 punti in 5 sfide.