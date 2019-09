(ANSA) – ROMA, 7 SET – “Oltre a essere stato un grande calciatore, Mancini ha dimostrato di essere capace anche come allenatore. Nella Nazionale ha un organico che può far bene, con giovani di grandi prospettive. All’Europeo, di sicuro, potrà dire la sua”. Così parlò Francesco Totti, intervistato da Sky Sport. L’ex capitano della Roma ha fatto il punto dopo la campagna acquisti del club in cui è nato e cresciuto, affermando che “Mkhitaryan potrà portare qualità e quantità”. “E’ un giocatore che ha fatto bene – le parole di Totti – da un paio di stagioni gioca e non gioca, ma spero che alla Roma si possa trovare come a casa. I tifosi lo apprezzeranno, perché ha tecnica e vuole dimostrare il proprio valore”. “Pellegrini? Ho sempre puntato su di lui – ha concluso Totti – è un giocatore fenomenale, penso che dipenderà solo da lui continuare così”.