(ANSA) – ASCOLI SATRIANO (FOGGIA), 8 SET – Emersi ulteriori particolari dalle indagini sull’omicidio di Giuseppe Giordano, il 30enne di Ascoli Satriano trovato parzialmente carbonizzato la mattina del 7 settembre in un capannone in disuso in località San Carlo, nelle campagne del comune foggiano. Era uscito di casa alle 9 e probabilmente aveva un appuntamento con la stessa persona che poi lo ha ucciso, con un colpo di pistola alla nuca. Apparentemente una esecuzione, ma gli inquirenti ritengono che si fidasse del suo assassino e che sia stato colto di sorpresa. Gli investigatori dell’Arma hanno ascoltato suoi parenti e conoscenti, senza esiti utili; non è stato compiuto alcun esame dello stub e si stanno analizzando i tabulati telefonici per ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane. Al momento l’unica certezza è che l’omicidio non è legato alla criminalità organizzata. Nel capannone non sono stati trovati bossoli né il cellulare di Giordano, forse distrutto nell’incendio dell’auto che ha lambito il suo corpo. (ANSA).