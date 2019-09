(ANSA) – ROMA, 8 SET – Boris Johnson ha già sostituito la ministra del lavoro britannica, Amber Rudd. Al suo posto andrà Therese Coffey. Eletta in parlamento nel 2010, Coffey era stata nominato ministro dell’ambiente da Theresa May. Come Rudd, ha sostenuto il fronte del ‘remain’ al referendum sulla Brexit del 2016.