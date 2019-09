(ANSA) – CASERTA, 8 SET – Un ragazzo di 22 anni è deceduto in un incidente stradale avvenuto all’alba sulla via Appia, nel tratto casertano compreso tra i comuni di Capua e Vitulazio. Il giovane era alla guida di un’auto con due amici, rimasti feriti. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, sembra che la vettura condotta dal 22enne sia uscita fuori strada senza aver urtato nessun’altra auto; è probabile che il giovane abbia perso il controllo della vettura, per cause in corso di accertamento. (ANSA).