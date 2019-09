(ANSA) – MONZA, 08 SET – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) partirà dalla pit-lane nel Gran Premio di Monza. Il finlandese – nono in griglia – è stato penalizzato per aver sostituito il cambio e la power unit, un intervento necessario dopo aver sbattuto al muro ieri nella Q3 alla Parabolica. Penalità anche per Sergio Perez: il messicano della Racing Point ha cambiato il motore e partirà in fondo allo schieramento, come faranno anche Max Verstappen (Red Bull), Pierre Gasly (Toro Rosso) e Lando Norris (McLaren).