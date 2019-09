(ANSA) – MONZA, 8 SET – La Ferrari di Leclerc è ancora in testa al Gran Premio d’Italia a Monza a metà gara e con un pit-stop alle spalle. Seconda la Mercedes di Hamilton seguita da Bottas e dalla due Reanult di Ricciardo e Hulkenberg. Quindicesima la Rossa di Vettel che ha compromesso la sua gara all’inizio per via di un testa coda e una susseguente penalità di 10 secondi da scontare in pit-lane.