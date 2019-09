(ANSA) – ROMA, 8 SET – Una grande Armenia, trascinata da Mkhitaryan (due gol e un assist), batte la Bosnia 4-2 in una gara di qualificazione a Euro 2020 giocata a Erevan e si porta momentaneamente al terzo posto del Gruppo J, quello dell’Italia. Un risultato che premia indirettamente anche gli azzurri (primi in classifica con 15 punti), ora a +6 proprio sugli armeni (9 punti), in attesa dell’incontro di stasera contro la Finlandia, seconda in classifica (12 punti). Grande protagonista del match il neo acquisto della Roma, Henrikh Mkhitaryan, autore di una doppietta e di un assist. Per i bosniaci i gol portano la firma del suo nuovo compagno di squadra in giallorosso, Edin Dzeko, autore del gol del momentaneo pareggio, e di Gojak, che ha segnato il gol del secondo pareggio prima del gol vittoria di Hambardzumyan su assist di Mkhitaryan. Nel finale (5′) arriva anche il quarto gol armeno, frutto di un’autorete di Loncar.