(ANSA) – ROMA, 8 SET – Immobile al posto di Belotti: e’ questo il cambio più inatteso nell’Italia scelta da Roberto Mancini per affrontare a Tampere la Finlandia, nelle qualificazioni a Euro 2020. Rispetto alla formazione che ha battuto l’Armenia giovedi’ scorso, cinque i nomi nuovi nel 4-3-3: Izzo terzino destro al posto di Florenzi, Acerbi difensore centrale per Romagnoli, Sensi che come annunciato sostituisce lo squalificato Verratti e in avanti il centravanti della Lazio al posto di quello del Torino e Lorenzo Pellegrini a sinistro, dove giovedi’ era schierato Bernardeschi. Confermato, sulla linea di attacco, Chiesa.