(ANSA) – CARIATI (COSENZA), 9 SET – Una discussione degenerata in lite e poi finita, complice forse l’assunzione di alcol, con un accoltellamento. E’ accaduto a Cariati durante i festeggiamenti per un battesimo. Un uomo di 32 anni, A.A., noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Due altre persone sono state denunciate in stato di libertà. Secondo quanto ricostruito dai militari, durante l’alterco, la persona fermata avrebbe estratto un coltello lungo 16 centimetri per poi colpire più volte il suo interlocutore. L’aggressore e i due denunciati avrebbero poi abbandonato il locale senza preoccuparsi delle condizioni del ferito. L’uomo è stato prima accompagnato nel punto di primo soccorso e poi, per la gravità delle condizioni, trasferito in elisoccorso nell’ospedale di Cosenza dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri grazie alle immagini della videosorveglianza hanno identificato l’autore e le altre due persone.