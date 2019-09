(ANSA) – ROMA, 9 SET – Due azzurri nella top-15 della classifica mondiale del tennis. La semifinale agli Us Open fa volare al 13/o posto Matteo Berrettini a 330 punti di distanza dalla decima posizione, mentre si conferma undicesimo Fabio Fognini, il primo italiano ad entrare nella top ten dopo quasi 41 anni. Tre passi indietro per Lorenzo Sonego, ora al numero 52, mentre sono stabili Marco Cecchinato (66/o) e Andreas Seppi (77/). Nuovo best ranking per il 18enne Jannik Sinner che scala nove posizioni e si porta al 128esimo posto. In testa sempre Novak Djokovic, seguito da Rafa Nadal, fresco vincitore dello slam americano. A chiudere il podio Roger Federer.