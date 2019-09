(ANSA) – ISTANBUL, 9 SET – L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha confermato l’istallazione annunciata dall’Iran di centrifughe avanzate in grado di accelerare la sua produzione di uranio arricchito. Lo riferisce in una nota l’organismo dell’Onu, facendo riferimento al sito nucleare di Natanz 22. L’iniziativa costituisce la terza fase del piano di disimpegno dall’accordo sul nucleare del 2015, che Teheran sostiene di aver compiuto in risposta al mancato rispetto dei propri impegni da parte dei partner europei dell’intesa, cui chiedeva di compensare le sanzioni americane. L’Iran ha comunque precisato che si tratta di misure reversibili se verranno soddisfatte le sue richieste.