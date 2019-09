(ANSA) – MARANELLO (MODENA), 9 SET – È clima di grande festa a Maranello all’indomani del trionfo di Charles Leclerc a Monza, che mancava dal 2010. Nella sede si attende l’arrivo del trofeo del Gp, che verrà posizionato nell’esposizione ‘Universo Ferrari’ dove prenderà il posto della coppa vinta a Spa. Poi, il trofeo farà un ‘passaggio’ in mensa, per essere ‘salutata’ dai lavoratori del Cavallino rampante. Tanti tifosi in visita al museo tra oggi e ieri quando, come da tradizione, sono suonate le campane della chiesa cittadina. Sempre ieri caroselli di auto e bandiere per le vie di Maranello, dove in tanti hanno assistito alla corsa nel cinema.