(ANSA) – GENOVA, 9 SET – “Stiamo facendo il possibile per essere pronti con il primo impalcato del nuovo ponte fra il 25 settembre e il 1 ottobre”. Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci a margine della visita ufficiale del principe britannico Michael di Kent, membro della famiglia reale inglese. Nei giorni scorsi il primo cittadino aveva indicato il 25 settembre come “best option”. Ancora non è sicuro che per quel giorno potrà essere presente il presidente del consiglio Giuseppe Conte, invitato dallo stesso sindaco e si attende anche una conferma della sua presenza al Salone Nautico di Genova. Questo mercoledì, invece, ci sarà un primo colloquio telefonico tra il sindaco e la neo ministro alle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli per fare il punto sia sul nuovo ponte sia sulla Gronda di ponente. De Micheli è attesa a Genova durante il Salone Nautico.(ANSA).