(ANSA) – NOVARA 9 SET – E’ tornata a scuola Eliana Frontini, l’insegnante di Novara nella bufera per il commento choc alla morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. La docente si è presentata all’Istituto Pascal di Romentino (Novara). Per ragioni di opportunità non sarà a contatto con gli studenti, almeno fino a quando non verrà chiuso il provvedimento disciplinare nei suoi confronti. “Uno in meno e chiaramente con uno sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza”, aveva scritto su Fb la docente. Parole che avevano suscitato indignazione, nonostante le immediate scuse della donna, che la scorsa settimana ha presentato la dichiarazione asseverata di una persona – un parente stretto – che ha ammesso di essere il vero autore del post. L’Ufficio scolastico regionale ha 180 giorni di tempo per chiudere il procedimento, che sembra avviato all’archiviazione. L’insegnante resta invece indagata per vilipendio delle forze armate dalla Procura di Novara, che nei giorni scorsi le ha sequestrato pc e telefono.(ANSA).