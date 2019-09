(ANSA) – IL CAIRO, 9 SET – Si terranno sabato 14 settembre i funerali dell’ex padre-padrone dello Zimbabwe, Robert Mugabe, mentre scoppia la lite tra i familiari e i membri del partito di governo Zanu-Pf, sul luogo in cui sarà sepolto. Secondo quanto riferiscono i media locali, un comunicato del governo fa sapere che i funerali si terranno sabato all’Harare National Sports stadium, ma non indica nessun luogo per la sepoltura prevista il giorno dopo. Il partito vorrebbe che Mugabe riposasse nel cimitero per gli eroi della guerra di liberazione che si trova nella capitale, ‘Heroes Acre’. La famiglia insiste invece sulla sepoltura nel villaggio rurale del distretto di Zvimba, a 100 chilometri a nordovest di Harare. Intanto, una delegazione composta da parenti e autorità del governo dello Zimbabwe, è partita per Singapore, dove l’ex dittatore è morto in una clinica di lusso, per riportare la salma in patria. Il rientro è atteso per mercoledì: la salma sarà portata prima nel villaggio di Zvimba per una veglia.