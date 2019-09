(ANSA) – ROMA, 9 SET – Samuel Umtiti, difensore del Barcellona e campione del mondo con la Francia l’anno scorso in Russia, ha rivelato che, proprio durante la fase finale della Coppa del mondo, ha “forzato il ginocchio pur di giocare”. In un’intervista a Canal+, Umtiti si è detto però felice di essere “campione del mondo per sempre”. “Nella vita – ha precisato il difensore – devi prendere delle decisioni, non mi pento di averlo fatto”. Umtiti, in Russia, fu decisivo per la conquista del secondo titolo iridato dei francesi, realizzando un gol nella semifinale contro i ‘cugini’ del Belgio. Il difensore, dopo il Mondiale, non è più riuscito a giocare con la continuità delle passate stagione, perché il ginocchio gli ha impedito di farlo.