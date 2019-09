(ANSA) – MILANO, 09 SET – La Polizia locale di Milano ha sequestrato il teatro Ciak, che è stato palcoscenico anche di X Factor. Stamani alcuni agenti con il personale della squadra di pg del dipartimento salute, ambiente e lavoro, coordinati dal pm Francesco De Tommasi, hanno piombato i tre cancelli di ingresso e messo i sigilli all’area dove sorge la tensostruttura che, secondo l’ipotesi, è in via di demolizione per essere ricostruita, nonostante sia scaduta l’autorizzazione temporanea del Comune. Il reato è mancata demolizione di opere abusive.