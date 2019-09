(ANSA) – BOLOGNA, 9 SET – Il giudice del Tribunale di Bologna, Renato Poschi, ha condannato ad una pena di 10 mesi e 20 giorni di carcere il 52enne clochard olandese, Maic Ickgnnrota, che il 24 agosto picchiò violentemente in strada un docente universitario, facendolo finire in ospedale. Il processo si è svolto con la formula del rito abbreviato e la Procura aveva chiesto per il 52enne, accusato di lesioni personali pluriaggravate, una condanna ad un anno. Dopo le cure e il ricovero in ospedale la vittima aveva ricevuto 25 giorni di prognosi. Il 52enne, difeso dall’avvocato Lamberto Carraro, dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto in carcere ad una osservazione specialistica psicologica, che però ha stabilito che non c’erano gli estremi per sottoporlo ad una ulteriore perizia. “E’ risultato presente a se stesso – ha affermato il suo legale -, ma in aula non ha voluto spiegare i motivi del suo gesto, che comunque riconosce. Mi ha detto di aver subito varie angherie, parla di complotti e si sente perseguitato. Per questo ho chiesto al giudice di cercare di mitigare la sua pena. Probabilmente faremo appello, nel frattempo aspettiamo le motivazioni della sentenza che saranno disponibili entro 15 giorni”.(ANSA).