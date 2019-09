(ANSA) – ROMA, 9 SET – Il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini sarà teatro della terza prova della Coppa del mondo FIM Enel MotoE, la novità di questo 2019. La prima gara ufficiale MotoE si è disputata nel Gp Deutschland di Helrad Helmets Helrad ed è stato un esordio spettacolare, con una corsa combattuta: Niki Tuuli ha vinto in un’entusiasmante battaglia a quattro piloti che ha coinvolto anche Bradley Smith, Mike Di Meglio ed Hector Garzo. Il secondo round della coppa è poi andato in scena al Gp d’Austria: oltre cinque giri in condizioni di bagnato, con i piloti che tentavano di dominare le loro Energica Racing sul viscido asfalto del Red Bull Ring. La battaglia è stata vinta da Garzo con Xavier Simeon e Smith a completare il podio. La Gara 1 si correrà sabato 14 settembre alle 16,15, mentre Gara 2 andrà in scena domenica alle 12,05.