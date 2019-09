(ANSA) – ROMA, 9 SET – Il Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza ha catturato l’attenzione di un pubblico sempre più vasto e le conversazioni hanno invaso twitter generando oltre 500mila mila tweet da parte di fan e appassionati da tutto il mondo. Lo sport infatti è tra gli argomenti più popolari su twitter dove i tifosi possono commentare e interagire in diretta. La Ferrari è tornata a vincere in Italia dopo 9 anni, con Charles Leclerc davanti a Bottas e Hamilton. La gara è diventata trending topic su Twitter con gli hashtag #ItalianGP, #essereFerrari e #F1. Il Gran Premio di Formula 1 si conferma così come uno degli eventi sportivi più seguiti su twitter a livello globale, infatti dall’inizio dell’anno l’hashtag #F1 è stato twittato oltre 5 milioni di volte. Leclerc è stato il pilota più acclamato nei cinguettii con 220mila menzioni. Su twitter i piloti di Formula 1 sono particolarmente popolari, in testa Lewis Hamilton con 5,6 milioni di follower.