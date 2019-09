PECHINO. – Joshua Wong è stato rilasciato su cauzione in tempo per poter riprendere i suoi viaggi in Germania e Stati Uniti, dal 9 al 23 settembre. L’ex leader pro-democrazia del ‘movimento degli ombrelli’ del 2014 è partito nel tardo pomeriggio per Berlino con un ritardo di 24 ore sulla tabella di marcia originaria a causa dell’arresto eseguito domenica in aeroporto per l’accusa di violazione dei termini della libertà condizionata, decisa dopo l’arresto del 30 agosto.

La Eastern Court, tuttavia, ha riconosciuto che gli addebiti contestati erano legati alla documentazione inaccurata: insomma, un disguido riconosciuto da difesa e pubblica accusa, che ha permesso all’attivista di 22 anni di riprendere, dopo la missione a Taiwan, la ricerca del sostegno internazionale alla causa di Hong Kong, puntando molto sul sostegno degli Usa.

Domenica, infatti, la marcia con migliaia di manifestanti si è conclusa al consolato americano con la richiesta esplicita di aiuto al presidente Donald Trump, tra bandiere e inno nazionale a stelle e strisce. In serata, i violenti scontri tra parte dei manifestanti e polizia ha portato all’arresto di 157 persone, di età compresa tra i 14 e i 63 anni, in base ai dati diffusi in una conferenza stampa.

La governatrice Carrie Lam, invece, ha visitato in mattinata la stazione Central della metropolitana, bersaglio di pesanti devastazioni e atti vandalici, che ha riaperto malgrado i lavori di riparazione non completati, così come è accaduto per quelle di Wan Chai, Mong Kok e Prince Edward.

Intanto, in mattinata gli studenti delle scuole superiori sono tornati a mobilitarsi creando una catena umana di solidarietà alle proteste pro-democrazia che hanno superato i tre mesi.

Almeno 139 istituti, secondo il partito Demosisto, hanno aderito e i partecipanti hanno scandito slogan, intonato canti e l’inno “gloria a Hong Kong”, seguendo le indicazioni contenute nell’hashtag #5DemandsNotOneLess, divenuto virale sui social media.

Il riferimento è ai cinque punti presentati dal movimiento pro-democrazia, di cui uno solo ha trovato una risposta “tardiva” da parte della governatrice che mercoledì ha ritirato formalmente la legge sulle estradizioni in Cina.

Tra gli altri punti rivendicati, le dimissioni delle stessa Lam e un’indagine indipendente sull’operato brutale della polizia.

Intanto, l’uomo più ricco di Hong Kong, Li Ka-shing ha sollecitato in modo esplicito il governo locale a “mostrare clemenza” nella gestione delle turbolenze che stanno scuotendo la città, descritte come la peggiore crisi dalla Seconda guerra mondiale. Li, 91 anni, ha sollecitato la “riconciliazione” tra governo e dimostranti. “Se dovesse continuare così sarebbe molto negativo e io sono preoccupato per questo”.