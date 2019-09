CARACAS – Gol, emozioni e spettacolo nel José Alberto Pérez di Valera, dove il Trujillanos batte 3-2 il Monagas grazie a una rimonta pazzesca. I “guerreros de la montaña” non solo ottengono l’intera posta in palio, ma si portano a quota 16 punti ed allungano in vetta alla classifica sulle dirette avversarie.

Gli orientali hanno iniziato la gara con il piede sull’acceleratore e dopo appena 13 minuti conducevano per 0-2 grazie alle reti di Vicente Rodríguez (9’) e Yanowsky Reyes (13’). Ma a due minuti dal termine della prima frazione di gioco i padroni di casa accorciano le distanze con l’autorete di Johan Osorio.

Nella ripresa, la squadra dei sette colli trova il pari al 47esimo grazie a Wilber Bravo, poi al 62esimo i padroni di casa trovano il 3-2 con Ronny Maza. Per gli andini questo é il quarto risultato utile consecutivo, in questo periodo di tempo ha portato a casa tre vittorie (1-2 con l’Estudiantes de Mérida, 1-0 con il Portuguesa e 3-2 con il Monagas) ed un pareggio (0-0 con il Caracas).

Nell’altro anticipo di questa giornata, Metropolitanos e Caracas pareggiano 1-1 sul campo dello stadio Olímpico. I rojos del Ávila sbloccano il risultato con Arrieta al 41esimo, i viola trovano il pari al 73esimo con Jholvis Acevedo.

Il Deportivo Táchira batte 2 -0 l’Atlético Venezuela grazie alle reti di Lucas Gómez (62’) e Esli García (71’). Con questo risultato balzano al secondo posto in classifica.

Con le doppiette di Christian Flores (1’ e 89’) e José Ávarez (15’ e 75’) l’Estudiantes de Mérida espugna il Pacencho Romero é batte per 2-4 lo Zulia. Le reti neroazzurre sono state griffate da Evelio Hernández (65’) e Miguel Celis (90+2’).

Il resto dei risultati di questo fine settimana: Deportivo La Guaira – Lala Fútbol Club 4 – 0, Deportivo Lara – Carabobo 1 -3 e Llaneroos – Portuguesa 1 – 0

L’ottavo turno di campionato si completerà oggi con le sfide: Academia Puerto Cabello – Mineros (fischio d’inizio alle 17:00) e Zamora – Estudiantes de Caracas (alle 19:00 nello stadio Agustín Tovar di Barinas). In quest’ottava giornata ha riposato l’Aragua.

(di Fioravante De Simone)