CARACAS – Mancano 17 giorni per l’inizio del mondiale di atletica di Doha, in programma tra il 27 settembre ed il 6 ottobre. Yulimar Rojas (salto triplo) e Robeilys Peinado (nel salto con l’asta) guidano la spedizione creola nella kermesse che si disputerà nella capitale del Catar. Oltre a queste campionesse il Venezuela avrà in gara Geroni Jaramillo (declaton), Genesis Romero (100 metri ostacoli), Ahymara Espinoza (lancio del peso) e Lucirio Garrido (1500 metri e 800 metri).

La Rojas é favorita nella sua specialità grazie all’ottima prestazione nel “Memorial Francisco Ramón Higueras de Andújar”, dove si é aggiudicata la vittoria con salto di 15,41 metri. La saltatrice creola ha anche vinto poche settimane fa la medaglia d’oro nei Giochi Panamericani.

Nel palmares della Rojas spiccano anche i due titoli mondali indoor: Portland 2016 e Birmingham 2018. Senza dimenticardi del bronzo conquistato nei Giochi Olimpici di Rio nel 2016.

Dal canto suo, la bella Robeilys Peinado ha vinto la medaglia di bronzo nel mondiale disputato a Londra nel 2017, diventando la prima venezuelana che saliva sul podio in una prova outdoor. In questa stagione, l’astista venezuelana ha chiuso al quinto posto nella Diamond League, ma grazie al suo salto di 4.70 si é qualificata per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Tenterà di portare in alto il vessillo giallo, blu e rosso il declatoneta Georni Jaramillo che in questo 2019 si é laureato campione sudamericano ed ha chiuso al quarto posto nei Panamericani.

Nella kermesse iridata nel paese arabo ci sarà anche l’Italia che avrà in gara 38 atleti: 20 uomini e 18 donne, oltre alle 6 staffette.

Tra gli azzurri spiccano i nomi di: Filippo Tortu (nei 200 e 300 metri), Stefano Sottile (salto in alto), Gianmarco Tamberi (salto in alto), Alessia Trost (salto in alto), Osama Zoghlami e Yohanes Chiappinellisaranno le due frecce italiane nei 3000 siepi ed altri.

(di Fioravante De Simone)