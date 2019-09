(ANSA) – SEUL, 10 SET – La Corea del Nord ha lanciato due proiettili non identificati in mare, secondo quanto riferito da fonti militari della Corea del Sud, poche ore dopo avere affermato la propria disponibilità a riprendere i colloqui diplomatici sul nucleare con gli Stati Uniti alla fine di settembre. Le autorità militari della Corea del Sud hanno dichiarato in una nota che i proiettili nordcoreani sparati dalla provincia del Phyongan meridionale, che circonda Pyongyang, hanno sorvolato il Paese prima di atterrare in mare, al largo della sua costa orientale. La Corea del Sud – hanno aggiunto – monitorerà eventuali altri lanci. Ieri il primo vice ministro degli Esteri della Corea del Nord, Choe Son Hui, aveva espresso la disponibilità a riprendere il dialogo con gli Stati Uniti e a un incontro a fine settembre, a condizione che Washington arrivi al tavolo dei negoziati con nuove proposte.