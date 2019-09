CARACAS – El maestro ítalo venezolano Rodolfo Saglimbeni, Director Artístico de la Orquesta Municipal de Caracas y de la Orquesta de la Universidad Nacional de Cuyo de Argentina, fue designado como el nuevo Director Titular de la reconocida Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

El maestro asumirá su cargo y debutará el próximo 12 de septiembre como titular en el Centro Cultural Kichner de Buenos Aires, cuando se abra una nueva sala en el recinto y lidere el trabajo artístico y de programación, ad portas de lo que será el 80° aniversario de la principal orquesta del país, en 2021.

Saglimbeni cuenta con formación en la Real Academia de Música de Londres, donde ha recibido notables reconocimientos a y ha recibido en Caracas la Orden “Waraira Repano” de la Alcaldía de Caracas y la Orden “José Félix Ribas”.

Con el título honorario ARAM (Associate of the Royal Academy of Music) concedido en por la Real Academia de Música de Londres, Saglimbeni fue nombrado por el Gobierno de Italia en 2014 “Caballero de la Orden de la Estrella de Italia” por sus logros adquiridos en el campo de las ciencias, las letras y las artes.

Más que director

El Director Artístico de la Orquesta Municipal de Caracas y de la Orquesta de la Universidad Nacional de Cuyo de Argentina, tiene también experiencia en la docencia, dirección y entrenamiento orquestal y desde 1990 es tutor del curso de verano de Canford (Inglaterra) y Co-director de este centro internacional de enseñanza.

En el año 2013 asumió la dirección de la Facultad “George Hurst” de la Sherborne Summer School of Music en Inglaterra y durante enero de 2019 se encargó de los conciertos que la Sinfónica Nacional de Chile en Santiago, Viña del Mar y Frutillar.

Asimismo, condujo la batuta en CorpArte el pasado mes de julio para dirigir la Sinfonía N° 5 de Tchaikovski y guiará el debut de esta orquesta en Argentina, donde ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional también llamado “La Ballena Azul”, catalogado como el complejo cultural más grande de Latinoamérica, así como el tercero a nivel mundial.

Honor en la historia

El maestro indicó que es para él un honor y privilegio haber sido elegido como director titular de una de las orquestas más importantes, de mayor trayectoria y proyección en Latinoamérica.

Dijo que el suceso se da en un momento crucial y para la historia de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile por estar en la víspera de sus 80 años y por inaugurar uno de las salas de conciertos más moderna e importante de la región.

“Recibo la noticia además con un profundo agradecimiento, ya que la OSNCh fue la primera orquesta internacional que realmente me brindó una plataforma de trabajo profesional muy seria y de gran nivel profesional, ofreciéndome importantes proyectos y programas en varias de sus temporadas desde hace aproximadamente dos décadas…¡sin duda alguna un privilegio, el cual agradezco!”, afirmó Saglimbeni.

Por su parte, Diego Matte, director del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, CEAC, destacó estar contento de contar con la dirección de Saglimbeni justo en la madurez artística y próxima inauguración del nuevo recinto, durante un momento en el que su experiencia aguía el proceso y continúa el trabajo de la orquesta iniciado por el director titular anterior Leonid Grin.