(ANSA) – JEKYLL ISLAND (GEORGIA), 10 SET – Sono stati tratti in salvo i quattro membri dell’equipaggio del cargo capovolto ieri davanti al porto di Brunswick, in Georgia, dati per dispersi. Sono tutti apparentemente in buone condizioni di salute ma sono stati trasportati in ospedale in osservazione. La compagnia sudcoreana proprietaria della nave ha ringraziato le autorità Usa per il soccorso prestato, offrendo la propria collaborazione per la risoluzione di eventuali danni all’ambiente. Il Golden Ray si è ribaltato su un fianco e ha preso fuoco ieri mentre lasciava il porto di Brunswick, in Georgia, con un carico di oltre 4.000 veicoli. Tre membri dell’equipaggio si erano rifugiati in una cabina, un quarto in un compartimento separato, ed erano rimasti isolati a causa dell’incendio. Per liberarli è stato necessario forare lo scafo della nave. Per farlo ci sono volute 36 ore.