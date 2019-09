(ANSA) – PARIGI, 10 SET – “E’ tempo” che la Francia vada a disputare un match in Algeria: è l’auspicio espresso dal presidente della Federcalcio francese, Noel Le Graet, interrogato sulla possibilità di un incontro nel 2020 tra i campioni del mondo in carica e i campioni della Coppa d’Africa. Secondo France Info, la Federcalcio algerina (FFF) ha proposto alla FFF di organizzare un match tra le due nazioni, a Oran, nel 2020, il che sarebbe una prima sul territorio algerino. Per Le Graet, 60 anni dopo l’indipendenza dell’Algeria dalla Francia, “è tempo di poter andare a giocare lì”, ha auspicato.