(ANSA) – ROMA, 10 SET – La commissione antidoping della Iaaf (federatletica internazionale) ha ammesso altri 11 atleti russi a partecipare alle competizioni mondiali sotto bandiera neutrale, mentre la federazione di atletica della Russia resta ancora sospesa in seguito alle note vicende del cosiddetto doping di Stato. Gli atleti che potranno tornare in gara sono Kseniya Aksyonova (400 metri), Mikhail Akimenko (salto in alto), Irina Ivanova (salto con l’asta), Vladislav Panasenkov (lancio del giavellotto), Dmitriy Sorokin (salto triplo), Anna Tropina (3000 metri siepi), Yuliya Turova (20 km di marcia), Nataliya Aksenova (salto in alto), Anatoliy Rybakov (5000 e 10000 metri), Konstantin Shabanov (110 ostacoli). Finora sono 128 gli atleti ammessi a partecipare come atleti neutrali alle competizioni internazionali, 58 domande sono state finora respinte mentre a un atleta neutrale l’autorizzazione è stata revocata.