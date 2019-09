(ANSA) – ROMA, 10 SET – Si svolgeranno giovedì 12 settembre le prove per accesso ai test di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese. Per Medicina e Odontoiatria in lingua inglese i candidati sono 10.450, nel 2018 erano 7.660.(ANSA).