(ANSA) – ROMA, 10 SET – “Bibbiano! Bibbiano!”: è il coro che alcuni senatori della Lega hanno urlato in Aula contro i senatori del Pd durante l’intervento del Dem Dario Stefano, per la fiducia al governo Conte. Alcuni di loro hanno scandito le parole battendo le mani sui banchi. All’avvio della discussione sulla fiducia, che è animata da frequenti interruzioni, i leghisti hanno anche intonato ‘dignità,dignità’ e un senatore, seduto nei banchi di Forza Italia, ha mostrato un cartello con la scritta ‘Sei un barone, non un conte’ riferito al premier. Il cartello è stato subito rimosso dai commessi.