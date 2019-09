(ANSA) – POTENZA, 10 SET – Accusati di aver aggredito un cittadino tunisino, che ha riportato fratture facciali giudicate guaribili in 30 giorni, nel Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) di Palazzo San Gervasio (Potenza), 12 migranti, di nazionalità marocchina, sono stati arrestati dalla Polizia intervenuta con il personale antisommossa. La scorsa settimana, il tunisino – secondo quanto reso noto in un comunicato diffuso stamani dalla Procura della Repubblica di Potenza – è stato colpito prima “con una fitta sassaiola e poi con numerose serie di calci e pugni”.